Лос-Анджелес, США, , 14:57 — REGNUM Райан Рейнольдс и Джон Красински могут сняться в будущей комедии «Воображаемые друзья», сейчас они ведет соответствующие переговоры. Об этом 16 октября сообщил портал Deadline.

Отмечается, что Джон Красински выступит в качестве режиссёра и сценариста проекта. Права на фильм получила кинокомпания Paramount в борьбе с Sony и Lionsgate. В центре повествования окажется человек, который видит воображаемых людей и говорит с ними.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан Рейнольдс провел переговоры с руководством студии Marvel. Актёр пошутил, что он прослушивался на роль «Энтони Старка».

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