Краснодар, , 13:14 — REGNUM Кинофильмы известных североосетинских кинематографистов будут показаны краснодарскому зрителю в рамках Дней осетинского кино. Они впервые пройдут в столице Краснодарского края с 17 по 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На площадке «Кубанькино» пройдет показ восьми фильмов. Откроет мероприятие документальная кинолента «Всегда живой… Коста» режиссера Георгия Кочиты. Она, так же, как и еще один фильм — «Весь мир — мой храм» Рафаэля Гаспарянца, посвящена основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову, 160-летие которого отмечалось 16 октября. Краснодарцы познакомятся с работой, снятой по произведениям Коста Хетагурова режиссером Сико Долидзе. Кинокартина называется «Фатима».

Зрители смогут посмотреть киноленты в рамках Дней осетинского кино бесплатно. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Краснодарского края и общества осетинской культуры и милосердия «Алан».