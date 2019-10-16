Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Компания TiVo, известная своими телеприставками, запустила в США собственный бесплатный потоковый сервис. Об этом 16 октября сообщил портал Engadget.

Служба получила название TiVo+, отмечается, что её пользователи получат доступ к разнообразному контенту (26 канала), в том числе к фильмам, сериалам и передачам, идущим в формате прямых трансляций. Услуга будет бесплатной для клиентов компании благодаря демонстрируемой рекламе.

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TiVo — кабельный сервис, в основе которого лежит цифровая приставка. Компания запустила эту службу в США 1999 году, впоследствии она вышла на рынкиАвстралии, Канады, Мексики, Новой Зеландии и других стран.

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