Сан-Франциско, США, , 12:06 — REGNUM Социальная сеть Twitter пояснила, в каком случае она будет блокировать посты на страницах известных политиков и мировых лидеров. Соответствующую публикацию компания разместила 16 октября на своей официальной странице.

https://twitter.com/TwitterSafety/status/1184205347923251200

Администрация соцсети написала, что мировые лидеры «не полностью» свободны от её правил и она будет принимать меры в случае, если их публикации будут нести явные угрозы. Например, «чёткие и прямые» угрозы осуществления насилия в отношении конкретных людей.

Также Twitter будет блокировать записи, если они будут содержать пропаганду терроризма, распространять личную информацию, публиковать «интимный» контент без согласия или контент, связанный с эксплуатацией детей и т.д. Соцсеть дала понять, что она не будет предпринимать меры в отношении постов, представляющий «интерес для общества».

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Напомним, в сентябре 2019 года администрация Twitter в ответ на выпад сенатора США Рика Скотта объяснила, почему она не блокирует Twitter-страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Представитель компании Никл Пиклс заявил, что аккаунт Мадуро не нарушает правила соцсети.

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