Москва, , 10:17 — REGNUM Заслуженная артистка России Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину. Причиной иска стала аранжировка песни «Кукушка» Виктора Цоя. Об этом 15 октября сообщил портал «Национальная служба новостей».

Кормухина рассказала журналистам, что в 2011 году она записала кавер-версию «Кукушки» совместно с музыкантом Алексеем Беловым для проекта телеканала «Россия», посвященного 50-летию культового музыканта и лидера группы «Кино». Впоследствии, в 2012 году песня вошла в альбом певицы, который получил название «Падаю в небо».

По мнению Ольги Кормухиной, авторы варианта композиции, исполняемой Полиной Гагариной, «содрали всю вокальную фактуру». Певица также указала, что они позаимствовали часть аранжировки, созданной Беловым.

Заслуженная артистка России пояснила, что раньше она не могла подать в суд, поскольку представители Российского авторского общества сообщили: закон об авторском праве якобы не защищает права создателей кавер-версий. Певица отметила, что иск не является финансовым, поскольку для неё это суд — дело принципа.

Однако в апреле 2019 года Верховный суд РФ дал свои разъяснения по этому поводу. После этого Кормухина и Белов обратились за помощью к эксперту Михаилу Сегельману, который сделал вывод не в пользу авторов хита Гагариной.

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Напомним, версия песни «Кукушка» Полины Гагариной вошла в саундтрек фильма «Битва за Севастополь». Автором композиции был указан Константин Меладзе.

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