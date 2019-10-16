Купертино, США, , 09:30 — REGNUM Вслед за новостью о том, что Apple продлила на второй сезон сериал «Ради всего человечества» стало известно, что компания выпустит продолжение постапокалиптического шоу «Видеть» с Джейсоном Момоа. Об этом 1 октября сообщил портал Film.

Первый эпизод этого шоу покажут также 1 ноября 2019 года, в день запуска потокового сервиса Apple TV+. Кроме того, стало известно, что компания также решила продлить на второй сезон сериал «Дикинсон», сюжет которого расскажет о жизни необычной поэтессы из США Эмили Дикинсон, писавшей в XIX веке.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что решение Apple по поводу производства продолжения сериалов потокового сервиса Apple+ является частью стратегии компании. Согласно информации, попавшей в СМИ, таким образом она хочет минимизировать затраты и обеспечить непрерывность вещания.

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