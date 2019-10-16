Купертино, США, , 09:18 — REGNUM Компания Apple продлила сериал «Ради всего человечества» на второй сезон, не смотря на то, что его первый эпизод покажут лишь 1 ноября 2019 года. Об этом 16 октября сообщил портал Deadline.

Издание пишет, что подобное решение является частью стратегии, в рамках которой компания хочет выпустить продолжения большинства сериалов своего потокового сервиса вскоре после окончания первых сезонов. Таким образом Apple+ минимизирует затраты и обеспечит непрерывность вещания.

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Напомним, события научно-фантастического сериала «Ради всего человечества» происходят в альтернативной реальности Земли, где космическая гонка не закончилась. Созданием шоу занят Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Каприка», «Звёздный крейсер Галактика»).

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