Пекин, , 08:45 — REGNUM Китай отметит 120-летие со дня находки «письмен на черепашьих панцирях» Цзягувэнь серией высоких мероприятий, сообщили 15 октября в министерстве образования КНР.

Мероприятия будут включать в себя международный симпозиум, который с 18 по 19 октября пройдет в городе Аньян провинции Хэнань, где письмена были найдены. Также будет организована двухмесячная выставка в Национальном музее Китая, которая стартует уже 22 октября. В Пекине же намечена конференция на 24 октября.

Напомним, что Цзягувэнь представляют собой письмена на черепашьих панцирях, написанные на древнем китайском языке. Это примитивная форма китайских иероглифов и самая древняя из когда-либо найденной из сформировавшейся формы письменности в Китае.