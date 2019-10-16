Париж, , 08:09 — REGNUM Французский миллиардер и арт-коллекционер Франсуа Пино откроет музей современного искусства недалеко от Лувра и Центра Помпиду в июне 2020 года. Об этом сообщает портал ARTFORUM.

Старое здание фондовой биржи Парижа Artforum.com

Новый музей расположится в старом здании фондовой биржи Парижа, построенном обладателем Притцкеровской премии Татаром Андо. Бюджет музея составит 170 миллионов долларов и представит 10 экспозиций из коллекции Пино. Ранее коллекционер анонсировал совместную программу нового музея с Центром Помпиду в 2020 году.

Пространство займет 3 квадратных километра и включит в себя многочисленные выставочные залы, театр и лекторий. За 50 лет в коллекции Франсуа Пино собрано около 5 тысяч работ, включая таких мастеров, как Синди Шерман, Джефф Кунс, Дамьен Хирст и Луи Боргес.