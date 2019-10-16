Штат Калифорния, США, , 08:06 — REGNUM Исполнитель главной роли в нашумевшей картине «Джокер» Хоакин Феникс попал в автокатастрофу, врезавшись на своём автомобиле Tesla в пожарную машину, пострадавших нет. Об этом пишет интернет-портал «Кинократия».

Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.

Кроме Хоакина Феникса в фильмы сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.