Штат Калифорния, США, 16 октября 2019, 08:06 — REGNUM Исполнитель главной роли в нашумевшей картине «Джокер» Хоакин Феникс попал в автокатастрофу, врезавшись на своём автомобиле Tesla в пожарную машину, пострадавших нет. Об этом пишет интернет-портал «Кинократия».
Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.
Кроме Хоакина Феникса в фильмы сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.