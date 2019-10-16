Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM Свердловская область примет участие в продвижении федерального туристического проекта «Императорский маршрут». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соответствующее соглашение подписали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

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Реализация проекта, в который помимо Свердловской области входят ещё 16 субъектов федерации, рассчитана до 2025 года. Проект предусматривает создание туристического маршрута от Царского села до Екатеринбурга.

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