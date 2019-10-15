Псков, , 22:45 — REGNUM Псковская область намерена участвовать в грантовых конкурсах Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» на создание в регионе музеев и экспозиций, связанных с императорской фамилией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такие договорённости были достигнуты губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с председателем Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анной Громовой.

По его словам, обсуждалась возможность создания такого музея в городе Дно Псковской области.

«Псков в сознании россиян связан с именем императора Николая II как место его отречения от престола. Но мало кто знает, что наш край тесно связан и с другими именами императорской фамилии: великой княгини Марии Павловны, которая работала в госпитале в период Первой мировой войны и на акварелях которой запечатлены древние храмы Пскова, его крепостные стены; великого князя Сергея Александровича — он проявлял интерес к археологическим раскопкам древних курганов под Выбутами. Свято-Успенский Псково-Печерский и Спасо-Елеазаровский монастыри — места паломничества членов царской семьи», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Читайте также: В псковском Дно построят храм в память о Николае II и его семье

Напомним, что Псковская область — один из десяти субъектов РФ, кто участвует в проекте с конца 2017 года. На сегодня в регионе есть один брендированный турпродукт «Императорский маршрут. Последние Романовы в Пскове», разработанный региональным оператором «Континент-тур», в ходе которого туристы посещают места Псковской области, где бывал Николай II, знакомятся с историческими фактами о семье Романовых, а также узнают об основных достопримечательностях, расположенных на маршруте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Императорский маршрут» определился с остановками в Новгородской области