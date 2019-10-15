Село Нёнокса, Архангельская область, , 22:37 — REGNUM Археологи начали раскопки в усолье села Ненокса под Архангельском. Ученые рассчитывают извлечь сковороду для выварки соли — црен. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Северодвинска, экспонат поступит в фонд Северодвинского городского краеведческого музея.

Работы на объекте историко-культурного наследия проводятся исследовательской группой под руководством научного сотрудника московского института археологии РАН Марии Ворожейкиной.

«Црен представляет собой сковороду или котёл для выварки соли из рассола. Иногда называется «чрен» или «цырен». Древние црены представляли из себя кованую конструкцию. Находящийся в последней солеварне црен — сварной, изготовлен, по словам местных жителей, в 1943 году. Он занимает почти всю площадь солеварни», — рассказала заведующая филиалом Северодвинского краеведческого музея в селе Ненокса Валентина Паршева.

Раскопки проводятся на средства муниципального бюджета. Завершить работы археологи планируют до 26 ноября.