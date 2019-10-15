Лос-Анджелес, США, , 21:49 — REGNUM Актриса Фелисити Хаффман, знакомая зрителям по сериалу «Отчаянные домохозяйки», через своего представителя сообщила исправительному учреждению Дублина (штат Калифорния, США), что она вскоре прибудет для того, чтобы отбыть наказание в виде 14-дневного заключения. Об этом 15 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

После того, как Хаффман выйдет из тюрьмы, она продолжит отбывать другую часть наказания, включающую 250 часов общественных работ. Кроме того, актрисе придется в течение года отмечаться в контролирующих органах.

Читайте также: Звезда «Мстителей» попала в скандал из-за проблем с наркотиками и алкоголем

В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Фелисити Хаффман приговорили к 14-дневному тюремному заключению. Актриса признала себя виновной в том, что она заплатила $15 тыс. за то, чтобы её дочь поступила в колледж. В этом масштабном скандале оказались также замешаны актриса, продюсер и сценарист Лори Лафлин («Вечное лето», «Особо тяжкие преступления») и её муж. Стоит отметить, что они не стали признавать свою вину.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» приговорили к 14 дням заключения