Великий Новгород, , 21:13 — REGNUM В Новгородской области «Императорский маршрут» пройдёт через Великий Новгород, деревню Коростынь Шимского района и Старую Руссу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства, комментируя заключение трёхстороннего соглашения о реализации этого историко-культурного проекта.

Соглашение подписали правительство Новгородской области, Ростуризм и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Аналогичные соглашения заключены ещё с 21 регионом России, включённым в проект.

По словам заместителя председателя правительства Новгородской области Евгения Богданова, «это даст региону дополнительный поток российских и иностранных туристов уже в следующем году».

Отметим, что помимо Великого Новгорода и Старой Руссы, традиционно привлекательных для туристов, в «Императорский маршрут» включён новый объект показа — отреставрированный Путевой дворец в деревне Коростынь Шимского района. В нём разместился Музейно-культурный центр Государственного музея художественной культуры Новгородской земли, где можно познакомиться с историей деревни Коростынь, информацией об озере Ильмень и уникальном геологическом памятнике — Ильменском глинте. Ключевое место занимает экспозиция «Новгородская глиняная игрушка», в которой представлено более 500 изделий из керамики, выполненных в мастерской Святослава Тарасова и Екатерины Китаевой. В центре также представлены картины новгородских живописцев.

Напомним, в «Императорский маршрут» с момента создания проекта в 2017 году подключились Тюменская, Томская, Омская, Кировская, Псковская и Свердловская области, Пермский край и Санкт-Петербург.

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