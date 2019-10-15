Москва, , 20:18 — REGNUM 17 октября в Московском музее современного искусства, в здании на Гоголевском бульваре, откроется выставка Анастасии Потемкиной «Когда цветы не отбрасывают тени». Об этом сообщает портал АРТГИД.

Как отмечается в релизе, Анастасия Потемкина в своем новом проекте обращается к живой материи, населяющей город. Ее интересуют растения, в первую очередь сорняки, которые для художницы стали альтернативным способом осознать социальную реальность.

На выставке представлены десятки сорняковых инкарнаций — рисунки, гравюры, неоновые надписи, и даже большая инсталляция с зачарованным лесом.

Выставка продлится до 17 ноября.