Нью-Йорк, США, , 20:08 — REGNUM Солистка американской рок группы «Sonic Youth» Ким Гордон выпустила свой альбом под названием «No Home Record». Сообщается, что это первая сольная работа бессменной вокалистки группы.

Певица рассказала журналистам, что всегда думала, что сольные альбомы пишутся, когда распадается группа, однако 66-летняя исполнительница добавила, что в этом ее переубедил музыкальный продюсер Джастин Райзен.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Джастин и выступил в роли продюсера пластинки. В альбом, который был записан в его домашней студии, вошли девять треков.

Ранее Ким пыталась зарекомендовать себя в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах. В 2008 году исполнительница запустила свою линию одежды.