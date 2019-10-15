Пятигорск, Ставропольский край, , 20:03 — REGNUM До 18 октября в Пятигорске будет проходить X Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». 15 октября состоялось закладка Литературной аллеи в Комсомольском парке города. В посадке кленов приняли участие глава Пятигорска Андрей Скрипник, народный артист России Николай Бурляев, известные актеры и литераторы — участники форума.

Как сообщает оргкомитет, к творческому конкурсу допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список. Свои работы прислали писатели России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии и Китая.

В рамках фестиваля пройдут встречи и мастер-классы Владимира Крупина, Николая Бурляева, Константина Скворцова, Сергея Шаргунова, Павла Астахова, Владислава Бахревского, Елены Гуськовой, Владимира Орлова, Александра Казинцева, Валентины Ефимовской и других.

Также состоится круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира».