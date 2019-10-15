Евпатория, Крым, , 19:28 — REGNUM В известном крымском детском курорте Евпатории открылся Театр юного зрителя. Новая творческая организация образована на базе Центра театрального искусства «Золотой ключик».

В первый вечер была представлена программа «Жизнь замечательных людей». По сообщению «Крымской газеты», она состояла из шуточных песен, театральных баек и случаев из актерской жизни, стихов и хореографических номеров.

Как сообщило руководство театра, в ближайших планах проектирования нового пространства, а в 2021—2022 будет старое здание будет превращено в современную площадку с большим зрительным залом, со сценой, оснащенной технологическим оборудованием.