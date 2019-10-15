Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В нижнем храме церкви Благовещения на Васильевском острове Санкт-Петербурга найдена уникальная фреска. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Он рассказал, что реставрация этого уникального и одного из старейших храмов Санкт-Петербурга проводится по программе КГИОП уже боле 20 лет.

Найденная фреска представляет собой Новозаветную Троицу. Фреска находится в центральной части алтарного свода. Эксперты считают, что художник изобразил её маслом прямо на штукатурке.

Ценность данной фрески в том, что она выполнена как гризайль, но при этом в принципиально иной, не темперно-клеевой технике.