Кливленд, США, , 17:49 — REGNUM В список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году вошли 16 групп и музыкантов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Среди кандидатов оказались Depeche Mode, Nine Inch Nails, Kraftwerk, Motörhead, Judas Priest, Soundgarden, T. Rex, Whitney Houston, The Notorius B.I.G. и другие артисты, многие из которых номинируются на включение в музей уже не первый год. Проголосовать за любимого исполнителя может любой желающий до января 2020 года.

Зал славы рок-н-ролла — музей и организация в городе Кливленде, штат Огайо, посвящённые исполнителям, продюсерам и другим личностям эпохи рок-н-ролла, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Претендовать на включение в Зал славы может артист, с момента выхода первого альбома которого прошло 25 лет.

В минувшем году почётного статуса были удостоены, в частности, британские рок-группы The Cure и Radiohead.