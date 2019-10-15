Севастополь, , 17:59 — REGNUM Экипаж малого ракетного корабля «Углич» доставил из Средиземноморья на базу Черноморского флота в Севастополе главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом 15 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

«По прибытии святыня была перемещена в штаб Черноморского флота, где она будет находиться в течение двух дней. Представители храмов Севастопольского благочиния отслужили в штабе молебен», — уточнили в пресс-службе.

Затем икону переместят в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил бывшего офицера штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.

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