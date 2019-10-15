Севастополь, 15 октября 2019, 17:59 — REGNUM Экипаж малого ракетного корабля «Углич» доставил из Средиземноморья на базу Черноморского флота в Севастополе главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом 15 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.
Затем икону переместят в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил бывшего офицера штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
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