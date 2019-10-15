Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде проходит Международный театральный фестиваль имени Максима Горького «В начале веков. XX. XXI».

Первые три дня посвящены исключительно творчеству знаменитого пролетарского писателя, поэта и драматурга Максима Горького (Алексея Пешкова), уроженца Нижегородской губернии. В день открытия форума, 14 октября, был показан спектакль «На дне» южнокорейского театра «Мулькёль». 15 октября поклонники театра увидят работу Драматического театра на Васлиевском из Санкт-Петербурга «Мещане», а 16 октября свое прочтение «Вассы» представит Нижегородский театр юного зрителя.

Всего же на суд публики вынесено 17 постановок 16 трупп из России, Сербии, Германии, Грузии и Южной Кореи. В репертуаре коллективов как драмы классиков Антона Чехова, Льва Толстого, Николая Гоголя, так и произведения современных драматургов — В. Сигарева, В. Урюпинского, И. Соколова-Гордон.