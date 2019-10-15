Москва, , 17:15 — REGNUM Известный российский театральный и кинорежиссёр Кирилл Серебренников 14 октября получил посольстве Франции орден Искусств и Литературы.

Орден вручала посол Франции в России Сильви Берманн. Она отметила, что с интересом следит за творчеством российского режиссера. Кирилл Серебренников выразил благодарность за признание его заслуг и отметил, что всегда стремился с помощью искусства налаживать контакты между странами, народами и культурами.

Ранее орден Искусств и Литературы Франции был вручён Юрию Любимову, Галине Вишневской, Петру Фоменко, Олегу Табакову, Павлу Лунгину и первому президенту СССР Михаилу Горбачёву.