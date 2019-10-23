23 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Корреспондент ИА REGNUM прочитал графическую адаптацию романа «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда», впервые появившуюся в России в этом году. О том, как современные комиксисты смогли «усилить» произведение Стивенсона — читайте в материале.

Артём Дубровский, , 10:24 — REGNUM «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда», будучи одним из самых известных произведений Роберта Льюиса Стивенсона, оказала огромное влияние на современную поп-культуру. Идея человеческой двойственности и борьбы тёмного и светлого начал в одном теле помогла создать множество популярных образов. Например, Халка из комиксов Marvel или Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба».

Обложка комикса Лоренцо Маттотти и Джерри Крамски «Джекил и Хайд» «Бумкнига»

За годы существования (роман был напечатан в 1886 году) эта история получила с десяток экранизаций, театральных постановок по мотивам и несколько графических адаптаций. Свою версию (крайне мрачную и сюрреалистичную) комикса по мотивам произведения Стивенсона в 2002 году представили художник Лоренцо Маттотти и сценарист Джерри Крамски. А в 2019 году издательство «Бумкнига» впервые выпустило их работу в России.

Дуэт Маттоти и Крамски очень уважительно отнёсся к первоисточнику — сюжет, герои и центральная идея произведения нисколько не изменились с 1886 года. Более того, отдельные иллюстрации сопровождаются прямыми цитатами из романа Стивенсона (в переводе И. Г. Гуровой). Как и в оригинале, история начинается с того, что нотариус по фамилии Аттерсон прибывает на вызов слуги доктора Джекилла — серьёзного и уважаемого в городе человека. Дворецкий говорит, что его хозяин уже несколько дней не выходит из своей комнаты и ведёт себя крайне подозрительно — словно вместо него за дверью находится другой человек.

Оказывается, что доктор уже не первый год мечтает изучить двойственность человеческой натуры. По мнению Джекилла, в теле каждого жителя Земли с рождения борются две личности: светлая праведная и тёмная грешная. Доктор считает, что их можно разделить, что сильно облегчит жизнь людей: светлая сторона перестанет испытывать муки совести за непорядочные мысли, а тёмная в свою очередь станет свободной в собственных желаниях.

Двойственность Джекилла и Хайда «Бумкнига»

Проведя ряд экспериментов, Джекилл создаёт сыворотку, способную высвободить потаённую личность человека. Для доктора этой личностью становится мистер Хайд — жестокий, кровожадный и попросту злой молодой мужчина. К своему удивлению, Джекилл осознаёт, что личина Хайда нравится ему куда больше собственной. Перевоплощаясь в своё тёмное альтер-эго, доктор не стесняется совершать поступки, которые раньше казались ему постыдными и аморальными: убийства, издевательства и беспорядочный секс. Правда, чем чаще мужчина принимает сыворотку, тем сложнее ему становится контролировать трансформации собственного тела.

После прочтения становится ясно: комикс «Джекилл и Хайд» подойдёт в первую очередь тем, кто не читал оригинальный роман Стивенсона. История писателя здесь сохранена в первозданном виде и немного сокращена (в графической адаптации всего 64 страницы) без потерь важных сюжетных эпизодов. Прочитать работу Маттоти и Крамски реально за 30−40 минут, а впечатлений после неё остаётся даже больше, чем после первоисточника.

Всё дело в иллюстрациях Лоренцо Маттотти. В «Джекиле и Хайде» они не просто дополняют строки из романа — они являются основным повествовательным элементом. Сюрреалистичные изображения безумных и извращённых людей как нельзя лучше подходят к настроению этой истории. Персонажи здесь почти не умеют острых углов, они гладкие и обтекаемые — словно готовые вот-вот сменить форму и обернуться кровожадным чудовищем.

Мистер Хайд убивает человека «Бумкнига»

«Двойственная» идея романа нашла своё отражение и в цветовой палитре художника. В комиксе преобладают зелёный и красный цвета: первый символизирует спокойствие и умиротворённость, второй — агрессию и страсть. Соединяясь, они создают грязный коричневый цвет — знак нечистой человеческой натуры, страдающей от непостоянности и противоречий.

Не все герои в графической адаптации Маттотти предстают злодеями и прожигателями жизни. Но за отрицательными персонажами здесь куда интереснее наблюдать. В оригинальном произведении Стивенсона мистер Хайд был человеком отвратительного характера и наружности. Настолько, что у всех людей в его присутствии невольно пробегал холодок по коже. Однако, каждый представлял своего «идеального Хайда» в меру собственного воображения. У кого-то он был настоящим моральным и физическим уродом, а у кого-то — коварным и обаятельным злодеем (спасибо за это современным интерпретациям героя).

Эдвард Хайд в представлении Лоренцо Маттотти «Бумкнига»

У Маттотти же Хайд именно такой, как описывал Стивенсон. Отвратительный, пугающий, безумный. Каждая страница с его участием натурально пускает по коже тот самый неприятный холодок. Будучи человеком, антагонист здесь имеет больше общего с диким зверем: налитые кровью глаза, острые зубы и неестественные дикие черты лица. Именно поэтому в подаче Маттотти его преступления выглядят так органично — совершить подобное может только безумное животное.

Возможно, сюрреалистичная графика отпугнёт неподготовленных читателей — здесь не будет привычной комиксной стилистики и условностей. Вся работа Маттотти и Крамски выглядит так, словно картина Эдварда Мунка «Крик» сбежала с полотна и разрослась до целой истории. Однако именно благодаря этой стилистике «Джекилл и Хайд» так удался: этот комикс пропитан безумием и двойственностью с первой до последней страницы. А разве не этого ощущения хотел добиться Стивенсон, выпуская свой роман в 1886 году?

Последнее превращение Генри Джекилла «Бумкнига»

Чувство негодования вызывает лишь тот факт, что графическая адаптация так поздно добралась до России. В остальном мире работу Маттотти и Крамски уже давно оценили по заслугам — в 2003 году «Джекилл и Хайд» даже стал лауреатом престижной «Премии Айснера», присуждаемой лучшим представителям индустрии комиксов.

Творческий дуэт Лоренцо Маттотти и Джерри Крамски смог не только бережно и точно передать идею первоисточника в своей работе, но и усилить её при помощи атмосферных изображений и ёмких фраз. Ознакомиться с «Джекиллом и Хайдом» будет интересно и любителям романа Стивенсона — комикс оживит в памяти знакомые образы в новых ипостасях.

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