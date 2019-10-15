Рига, , 16:50 — REGNUM Фильм режиссёра Давья Симаня «Отец Ночь» выдвинут от Латвии на «Оскар» Такое решение приняла экспертная комиссия из семи человек при Национальном киноцентре (NKC). Об этом сообщает LSM.

По данным портала, в общем конкурсе участвовало 6 картин, а в своём решении члены комиссии исходили из возможного резонанса в мире на латвийского номинанта.

Отмечается, что в финал конкурса вышли три картины. Полнометражная анимационная лента режиссёра Эдмунда Янсона «Екаб, Мимми и говорящие псы», фильм режиссёра Юрия Куриеша «Олег» и картина «Отец Ночь».

«Выбор жюри определила кинематографичность «Отца Ночи» и необычный подход к теме Холокоста, исторически важной как для Латвии, так и всего мирового контекста», — сказано в пресс-релизе NKC.