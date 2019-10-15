Москва, , 16:46 — REGNUM 15 октября в Москве на знаменитом Доме на набережной (улица Серафимовича, дом 2) была открыта мемориальная доска в честь народного артиста СССР, выдающегося актера и педагога Алексея Баталова.

На памятной доске актер изображен сидящим за столом. В композиции использованы образы, ставшие символом творческого успеха Баталова — журавли (знаменитый фильм «Летят журавли» 1957 года) и статуэтка «Оскар» (роль Гоши в картине «Москва слезам не верит»).

На церемонии присутствовали родные и близкие Баталова, известные кинематографисты.

Алексей Баталов снялся в небольшом количестве фильмов, но его роли не только стали классикой блестящей актерской работы, но и полюбились миллионам россиян. Актер ушел из жизни в июне 2017 года на 89-м году жизни. До последнего дня он преподавал во ВГИКе.