Пушкин, Санкт-Петербург, , 21:15 — REGNUM В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» начинается реализация проекта по воссозданию внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. В них находились личные апартаменты императрицы Екатерины II.

Интерьеры Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект будет реализован при поддержке ПАО «Газпром» в период с 2019 по 2023 год. Уже объявлен конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.

Воссоздавать интерьеры планируется с помощью акварелей и фотографий довоенного времени, а также коллекции автохромов (цветных фотографий), выполненных в 1917 году. Причем до своего воплощения в залах методы восстановления декора будут отработаны в реставрационных мастерских.

«В 2019 году мы планируем приступить к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала. Предполагаем завершить их в декабре 2022 года. Параллельно будем разрабатывать документацию для воссоздания ещё трех интерьеров, в том числе Китайского зала», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

В Газпроме, в свою очередь, напомнили, что в качестве благотворителей сотрудничают с ГМЗ «Царское Село» с 2015 года. Результатом нового этапа, рассчитанного до конца 2023 год, должно стать воссоздание интерьеров восьми залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, ранее недоступных для посещения.

Смотрители Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

В марте 2019 года при поддержке ПАО «Газпром» были завершены работы в Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Совместно с французской компанией ЭНЖИ восстановлен исторический интерьер Лионского зала в Екатерининском дворце, утраченный в годы Великой Отечественной войны. В июне 2019 года Лионский зал открыли для посетителей.