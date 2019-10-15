Пушкин, Санкт-Петербург, 15 октября 2019, 21:15 — REGNUM В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» начинается реализация проекта по воссозданию внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. В них находились личные апартаменты императрицы Екатерины II.
Проект будет реализован при поддержке ПАО «Газпром» в период с 2019 по 2023 год. Уже объявлен конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.
Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты были созданы в XVIII веке Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги в стиле классицизма. Убранство залов полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны, когда город Пушкин оказался в немецкой оккупации.
Воссоздавать интерьеры планируется с помощью акварелей и фотографий довоенного времени, а также коллекции автохромов (цветных фотографий), выполненных в 1917 году. Причем до своего воплощения в залах методы восстановления декора будут отработаны в реставрационных мастерских.
«В 2019 году мы планируем приступить к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала. Предполагаем завершить их в декабре 2022 года. Параллельно будем разрабатывать документацию для воссоздания ещё трех интерьеров, в том числе Китайского зала», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.
В Газпроме, в свою очередь, напомнили, что в качестве благотворителей сотрудничают с ГМЗ «Царское Село» с 2015 года. Результатом нового этапа, рассчитанного до конца 2023 год, должно стать воссоздание интерьеров восьми залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, ранее недоступных для посещения.
В марте 2019 года при поддержке ПАО «Газпром» были завершены работы в Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Совместно с французской компанией ЭНЖИ восстановлен исторический интерьер Лионского зала в Екатерининском дворце, утраченный в годы Великой Отечественной войны. В июне 2019 года Лионский зал открыли для посетителей.