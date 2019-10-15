Москва, , 16:25 — REGNUM 16 октября Галерея «Файн Арт» в центре современного искусства Винзавод представит проект Тимофея Смирнова «Абонент снова в сети», своего рода художественное осмысление диалога человека и смартфона. Об этом сообщает официальный сайт Винзавода.

Проект включает 20 работ графических и акриловых работ автора. Автор «рассуждает» о том, как смартфон изгнал из нашей жизни телефонные книжки, старые семейные альбомы, фотоаппараты.

Тимофей Смирнов: «Любовь живет в СМС-ках, а страстные фото лишь будируют эмоции, которые стало гораздо проще выражать не стихами и песнями, а в «эмотиконах» и «смайликах». Популярность выражается в «лайках», а смартфон их собирает и расставляет»

Выставка будет работать до 21 ноября