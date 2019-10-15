Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Кардиган вокалиста и гитариста рок группы «Nirvana» Курта Кобейна продадут на аукционе. В этом кардигане он выступал на концерте MTV Unplugged, который состоялся в 1993 году.

По информации американского агентства Associated Press, организаторы аукциона, который запланирован на 25 и 26 октября, планируют выручить за предмет одежды около 300 тысяч долларов.

Стоит отметить, что концертный альбом «MTV Unplugged in New York» вышел на аудио — и видеоносителях уже после смерти вокалиста. Этот концерт в Нью Йорке стал одним из последних в жизни музыканта.

Ранее сообщалось, что в США продается особняк Курта Кобейна и Кортни Лав за 7,5 миллионов долларов. На территории этого дома музыкант покончил жизнь самоубийством.