Москва, , 16:04 — REGNUM Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго станет гостем очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Съемки последних выпусков пройдут с 14 — 17 октября 2019 года в телецентре «Останкино».

За более чем полувековую карьеру он исполнил 150 ведущих оперных партий.

По информации российского новостного агентства InterMedia, из музыкантов на студию Первого канала также придет группа «СБПЧ» и группа «Хлеб». 17 октября передачу посетит британская рок группа «Suede», а также Сергей Лазарев.

Напомним, что недавно всемирно известный оперный певец со скандалом ушел из Метрополитен-оперы, в которой он выступал 51 год подряд. Сообщается, что двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а также в использовании своего реноме, чтобы помешать их творческой карьере. Музыкант отрицает все выдвинутые обвинения.