Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Комментарий пользователя YouTube на клип «Bad Guy» американской певицы Билли Айлиш побил рекорд по лайкам. Данный клип, который был опубликован в конце марта 2019 года, набрал почти 600 миллионов просмотров.

При этом комментарий к нему пользователя Сета Эвермана «I'm a bald guy» (Я лысый парень) уже набрал более 1,1 миллиона лайков, что является абсолютным рекордом сайта.

По информации российского новостного агентства InterMedia, узнав о своем рекорде, он поинтересовался, полагается ли ему специальная награда за достижение подобного результата.

Сообщается, что некоторые пользователи также выступили в поддержку Сета и потребовали выдачи специальной награды рекордсмену.