Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Компания AMC, владеющая крупнейшей сетью кинотеатров в мире, планирует запустить собственный потоковый сервис. Об этом 15 октября сообщила газета The New York Times.

Сервис получит название AMC Theatres On Demand, в его библиотеке будет около 2 тыс. различных фильмов, к которым пользователи смогут получить доступ навсегда или на какое-то ограниченное время. Стоит отметить, что речь идет о тех картинах, прокат которых в кинотеатрах уже завершен.

AMC заключила соглашения с пятью крупнейшими кинокомпаниями: Disney, Warner Bros., Universal, Sony и Paramount. К сожалению, пока что доступ к каталогу AMC Theatres On Demand получат только жители США.

Читайте также: Стало известно, какие фильмы Marvel сервис Disney+ покажет в день запуска

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Hulu предоставит владельцам Xbox One доступ к контенту с разрешением 4K. В ближайшее время подобная функция появится и на других устройствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы Xbox One получат доступ к 4K-контенту сервиса Hulu