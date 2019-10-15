Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Американский рэпер и актер Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX, отменил все свои ближайшие концерты в рамках тура и отправился лечиться от токсикомании.

В своем инстаграме он принес извинения своим поклонникам, отметив, что принял это решение, поставив семью и трезвый образ жизни на первое место. «Он приносит свои извинения за отмененные концерты и благодарит своих поклонников за постоянную поддержку», — говорится в социальной сети.

По информации российского новостного агентства InterMedia, DMX отменил свое выступление на нью-йоркском фестивале Rolling Loud, а также пропустил мероприятие, посвященной 35-летию лейбла Def Jam, которое проходило в Бруклине.

Напомним, что недавно 48-летний рэпер отбыл наказание в тюрьме Западной Вирджинии за уклонение от уплаты налогов, после чего он отправился в тур, посвященный 20-летию выхода дебютного альбома «It's Dark and Hell Is Hot». Ранее рэпер страдал от проблемы злоупотребления психоактивными веществами.