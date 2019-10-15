Штат Калифорния, США, , 15:52 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Hulu объявило о том, что состоялась премьера седьмого сезона сериала «Леттеркенни». Сюжет комедии повествует о двух друзей, живущих в маленьком сельском городке, который раздирают противоречия между тремя социальными группами: панками, хоккеистами и рабочими. Герои готовы на все, чтобы защитить свой привычный образ жизни от надвигающейся урбанизации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джаред Кисо, известный по «Сверхъестественное», «Переходный возраст», «Адские кошки», «Ясновидец» и «4400», Нэйтан Дэйлз, знакомый зрителям по картинам «Башня Познания», «Грань», «Я — зомби» и «Бэкстром», К. Тревор Уилсон, снявшийся в «Мурашки» и «Короли Побега», Мишель Майлетт, сыгравшая в «Зов крови», и Дилан Плэйфер.

В качестве шоураннера выступил сам Джаред Кисо. Команду исполнительных продюсеров возглавили Марк Монтефиоре и Камерон МакЛарен. Работу над сценарием вели Джейкоб Трини, подаривший миру «Боишься ли ты темноты?» и «И все же Лоранс», и Тревор Риск. Режиссером стал Спенсер Мэйби, благодаря которому свет увидел «На службе у дьявола» и «Звездные врата: Ковчег Истины».