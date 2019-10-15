Тольятти, Самарская область, , 15:47 — REGNUM 15 октября в Музее актуального реализма в Тольятти открывается выставка молодых российских художников. Все работы созданы в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры. В экспозиции представлены 170 произведениями изобразительного искусства разных стилей и жанров — живопись, графика, скульптура, инсталляции, арт-фото и цифровое искусство. В проекте «Природа бинарности» объединились пять творческих мастерских: «Правда и Ложь» (руководитель Е. Семенов); «Свобода и Вседозволенность» (Д. Бабаян); «За и Против» (Н. Палажченко); «Созидание и Разрушение» (А. Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (А. Артамонов).

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Минкультуры России. Для участия в проекте кураторы отобрали 80 талантливых молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта два месяца создавали самостоятельные работы на заданные темы.

Ранее выставка «Природа бинарности» прошла в Санкт-Петербурге, Владимире и Калининграде.