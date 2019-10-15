Москва, , 15:28 — REGNUM Эксперимент по выдаче электронных паспортов в России может начаться с 1 марта 2020 года. об этом 15 октября сообщила «Парламентская газета».

Соответствующий проект указа президента России был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что документ был подготовлен специалистами Минкомсвязи. С 1 марта 2020 года будет выпущено приложение, связанное с паспортом гражданина РФ.

Второй этап должен будет стартовать 1 июля 2020 года, в его рамках начнутся выпуски цифровых паспортов. Выдаваться они будут в многофункциональных центрах Москвы, государственные и прочие услуги с применением таких паспортов будут также оказываться на территории столицы.

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Напомним, в сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что в России могут появиться электронные водительские права. Руководитель Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников тогда отметил, что в итоге реализации этого проекта электронное удостоверение станет «альтернативой» бумажному.

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