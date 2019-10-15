Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник рассказали, каким может быть предстоящий третий фильм о Дэдпуле после того, как Disney поглотил компанию Fox, которой принадлежали права на франшизу. Об этом 15 октября сообщил портал Digital Spy.

Писатели отметили, что напряженный график съемок Райана Рейнольдса — не единственный фактор, тормозящий процесс принятия решения о будущем картины.

«Мы всегда на связи с Райаном. У нас есть несколько проектов с ним, кроме вселенной Дэдпула. Я думаю, что линия партии и правда в том, что мы все еще придумываем что-то», — сказал журналистам Верник.

Сценарист отметил, что ранее Marvel обещала и впредь позволять создателям фильмов «играть во вселенной Дэдпула с рейтингом R» и добавил, что, возможно, она сдержит своё обещание и в случае перехода персонажа в её расширенную киновселенную.

Писатель добавил, что как только они с Рейнольдсом договорятся о том, что некая идея сценария является «правильной», то проект получит «зелёный свет».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан Рейнольдс, исполняющий в фильмах «Дэдпул» главную роль, подразнил поклонников, сообщив им, что недавно он провел переговоры со студией Marvel. Актёр сделал это в своей привычной манере.

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