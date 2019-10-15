Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM В предстоящем кинокомиксе «Тор: любовь и гром» могут рассказать историю о том, как Джейн Фостер столкнулась с проблемой онкологического заболевания. Об этом 15 октября сообщил портал Digital Spy со ссылкой на режиссера Тайку Вайтити.

Кинематографист сообщил, что история о том, как Фостер боролась за своё здоровье вполне может войти в будущий фильм.

«Я думаю, что это действительно мощная часть книг», — сказал Вайтити, добавив, что фактически, в комиксах показано «две битвы».

Режиссёр признался, что он действительно любит эту сюжетную линию, однако не уверен в том, что создатели картины в итоге включат её всю в предстоящий фильм.

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Напомним, в комиксах Тор теряет способность владеть Мьёльниром и его забирает некая девушка. Позже выясняется, что это Джейн Фостер, у которой диагностировали рак. Новые способности позволяют персонажу бороться с болезнью, однако оказывают влияние на её человеческую форму. В фильме «Тор: любовь и гром» роль Джейн Фостер вновь исполнит Натали Портман.

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