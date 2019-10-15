Самара, , 14:33 — REGNUM Нового министра культуры Самарской области представил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с молодежным активом региона. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Новым министром культуры Самарской области стал Борис Илларионов.

Отмечается, что чиновник имеет большой опыт работы в данной сфере. В разные годы он работал проректором академии русского балета имени Вагановой и руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова.

Кроме этого, чиновник был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, а также входил в комитет по культуре северной столицы.

По словам губернатора Самарской области, он ждет от Бориса Илларионова конструктивного диалога с творческой общественностью области.