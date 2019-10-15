Псков, , 14:21 — REGNUM В историческом парке «Россия — моя история», который планируется открыть в Пскове к 2021 году, значительное внимание будет уделено Александру Невскому. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на научно-практической конференции, посвящённой 800-летию Александра Невского.

По его словам, уже в 2020 году в Пскове начнётся реализация двух крупных проектов к юбилейной памятной дате.

«Мы готовим уникальный проект по установке диорамы в Кобыльем городище, а также проект исторического парка «Россия — моя история» в Пскове, значительное внимание в котором будет уделено именно Александру Невскому», — отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, также в Пскове планируется отреставрировать храм Александра Невского.

Проекты планируется реализовать к 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область станет одним из регионов, которые в 2021 году примут участие в праздновании 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. Памятные мероприятия также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Московской, Новгородской и Ярославской областях.

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