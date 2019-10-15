Нью-Йорк, США, , 14:19 — REGNUM На компанию Netflix подали иск в суд иск по поводу клеветы в сериале «Когда они нас увидят». Об этом 15 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В этом сериале рассказывается история пяти чернокожих граждан США (в том числе несовершеннолетних), которых, по мнению создателей шоу, незаконно заключили в тюрьму в 1989 году. Странность заключается в том, что иск о клевете подали не прокуратура и следователи, занимавшиеся делом, а организация John E. Reid and Associates, о которой вообще почти ничего не говорится в четырех эпизодах шоу.

Истцу не понравилось, что в финальном эпизоде шоу прозвучало утверждение о том, что техника допроса, разработанная бывшим полицейским Джоном Э. Рейдом якобы была «повсеместно отвергнута».

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В 50-х годах XX века Джон Э. Рейд, являвшийся консультантом и экспертом по полиграфии, разработал метод допроса подозреваемых, состоящий из девяти шагов. Противники этого метода считают, что его применение может становиться причиной ложных признаний, особенно когда его применяют при допросах несовершеннолетних.

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