Глазго, Великобритания, , 13:24 — REGNUM Знаменитый гитарист, один из основателей группы «The Beatles», Пол Маккартни подарил галерее Келвигроув в Глазго уникальный набор фотографий, которые были сделаны его покойной женой. Сообщается, что музыкант и его дочери также явились одними из организаторов фотовыставки, посвященной жене гитариста, которая пройдет в Глазго.

Напомним, что его жена, Линда Маккартни, была довольно известным фотографом и стала первой женщиной, чья фотография появилась на обложке журнала Rolling Stone.

По информации агентства InterMedia, Линде принадлежат известные портретные снимки многих рок-звезд 60-х, включая Джими Хендрикса и Мика Джаггера.

Всего музыкант передал четырнадцать снимков, трое из которых были сделаны в Шотландии. «Мы очень рады, что именно у нас проходит эта выставка, и мы очень благодарны Маккартни за этот невероятно щедрый подарок», — заявил заместитель председателя городского совета города Дэвид МакДональд.