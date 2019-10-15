Москва, , 13:17 — REGNUM 14 октября российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню «Я еще верю». За один день он набрал более 300 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube. Некоторые поклонники отмечают, что это первый клип певицы, в котором она полностью одета. Критики объясняют это тем, что новая композиция получилась не танцевальной, а лирической.

В этой песне, которая станет музыкальной темой реалити-шоу «План-Б», Бузова снова поет о любви. «Без любви жить легче. Но без нее жизнь не имеет смысла», — именно так певица представила клип публике в инстаграме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, концепция нового видео Бузовой заключается в том, что в нем она прогуливается по осеннему парку и переживает расставание со своим возлюбленным.

«И горе, и разлуку, и разочарование нужно прожить. Наверное, нет ни одного взрослого человека на нашей земле, кто бы ни столкнулся с трудностями, и, конечно, с сердечными ранами», — уверена Ольга Бузова.