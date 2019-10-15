Штат Калифорния, США, , 13:05 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что началась работа над сериалом «Багдадский централ». Сюжет социальной драмы отсылает к 2003 году, к жизни в иракской столице, раздираемой хаосом, и раскрывает ужасные последствия американской интервенции.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Валид Зуэйтер, известный по «Посетитель», «Побег», «Обмани меня», «Родина» и «Хорошая жена», Корри Столл, знакомый зрителям по картинам «Карточный домик», «Ложь во спасение», «Скорая помощь» и «Полночь в Париже», Берти Карвел, снявшийся в «Доктор Фостер» и «Шерлок», Клара Хури, сыгравшая в «Совокупность лжи», и Лим Лубани.

В качестве шоураннеров выступил Стефен Бутчард, подаривший миру сериал «Последнее королевство». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джонатан Карлин, участвовавший в создании картин «Клиника» и «Луна в бутылке». Режиссером сталаЭлис Тротон.