Колорадо-Спрингс, США, , 12:45 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что началась работа над сериалом «Правь миром». Сюжет драмы повествует о четырех чернокожих и крайне эпатажных подруг, которые всячески стремятся обрести свое место под солнцем и желательно с удобным шезлонгом и дорогим коктейлем. Параллельно героини пытаются разобраться в сложных перипетиях личной жизни друг друга.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эмбер Стивенс, известная по «Университет», «Как я встретил вашу маму», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник» и «C.S.I. Место преступления», и Бреша Уэбб, знакомая зрителям по картинам «Скорая помощь», «Дурман», «Частная практика» и «Желтая пресса».

В качестве шоураннеров выступили Ивет Ли Браузер, подарившая миру сериал «Помадные джунгли» и «Уважаемые белые люди», и Лия Давенпорт.