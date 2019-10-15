Канны, Франция, , 12:43 — REGNUM 14 октября во Дворце фестивалей в Каннах в рамках проходящего с 14 по 17 октября рынка медиапродукции MIPCOM состоялось открытие объединенного павильона российского контента Made in Russia, организованного при поддержке Российского экспортного центра компанией «Экспоконтент».

Открытие объединенного павильона российского контента Made in Russia, организованного при поддержке Российского экспортного центра компанией «Экспоконтент» © Компания «Экспоконтент»

Вечер теплым приветственным словом открыла директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова. Познакомиться с экспонентами, найти новые контакты и пообщаться с партнерами за бокалом шампанского собрались гости и участники рынка, среди которых были: директор студии им. М. Горького и председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор департамента детских и юношеских программ компании «Первый канал. Всемирная сеть» Вера Оболонкина, генеральный продюсер и основатель группы компаний «Метрафильмс» Артем Васильев, заместитель генерального продюсера по международному развитию «Рики» Диана Юринова, генеральный директор «Ноль плюс медиа» Александр Саблуков, продюсер Дмитрий Рудовский, генеральный директор ГК «Планета Информ» Дмитрий Литвинов, директор компании «Совтелеэкспорт» Юлия Матяш, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, продюсер Альберт Рябышев, директор департамента ТВ и кинопроизводства «Уолт Дисней Компании СНГ» Владимир Верещагин, генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, представители зарубежных компаний из Великобритании, США, Чили, Франции, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Германии и другие гости.

Открытие объединенного павильона российского контента Made in Russia, организованного при поддержке Российского экспортного центра компанией «Экспоконтент» © Компания «Экспоконтент»

В этом году на стенде работает 23 компании, представляющие международным бизнес-партнерам игровые многосерийные телефильмы, анимационные сериалы и полнометражные ленты.

Широко представлены на стенде мультфильмы. Так, кинокомпания СТВ предлагает новый сезон своего давнего, но не теряющий спроса сериала «Лунтик», полнометражную ленту «Барбоскины» и рисованный сериал для малышей «Маленькие лесные истории». Студия Wizart продолжает анонсировать новый полнометражный мультфильм «Гензель и Гретель». Студия «100 КИЛОВАТТ», входящая в структуру ВГТРК, с успехом презентует два мультсериала в производстве: «Ник Изобретатель» и «Волшебная кухня». «Паровоз» рассказывает о новых проектах, главный среди которых — комедия «Космопорт» для школьников. «Аэроплан» показывает новый сериал «Кработы» — спин-офф «Фиксиков». Группа компаний «Рики» работает на своем собственном стенде в сотрудничестве с Made in Russia при поддержке РЭЦ, где показывает «Тиму и Тому», «Малышариков», «Камелеонов» и другие проекты. И это далеко не все анимационные новинки под брендом Made in Russia.

Среди новых игровых проектов наиболее интересными выглядят фантастический экшен-триллер от Premier Studios «Аванпост» (дистрибьютор — «Централ Партнершип», входящий в холдинг Газпром Медиа), драмеди «Дылды» о женской волейбольной команде (Art Pictures Distribution), история собаки «Джульбарс», которая спасала людей во время Второй мировой войны (компания «Один Медиа»).

Открытие объединенного павильона российского контента Made in Russia, организованного при поддержке Российского экспортного центра компанией «Экспоконтент» © Компания «Экспоконтент»

Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков обратил внимание на то, что экспоненты предлагают закупщикам не только готовую продукцию, но и проекты, находящиеся в разработке, что говорит о высоком интересе международной аудитории к контенту из России

Генеральный директор официального оператора стенда — компании «Экспоконтент» — Александра Модестова отметила, что байеры внимательно следят за брендом Made in Russia и всегда находят что-то новое для своей аудитории.

Проект Made in Russia стала частью посвященной России программы MIPCOM: в этом году наша страна получила специальный статус наравне с Китаем, Японией и Аргентиной.