Москва, , 12:41 — REGNUM Счетная палата России рассмотрела исполнение государственной программы «Развитие культуры» в 2019 году. Ведомство сочло уровень освоения бюджета низким — за истекшее с начала года время на различные проекты потрачены 46,3% выделенных средств. Таковы выводы комиссии, опубликованные на сайте Счетной палаты.

При этом подчеркивается, что ассигнование программы было в 2019 году увеличено на 13 миллиардов рублей по сравнению в запланированными средствами.

На реализацию госпрограммы в 2020 году выделяется 133 млрд 405,5 млн рублей, в 2021 году — 128 млрд 428,2 млн рублей, в 2022 году — 118 млрд 335,5 млн рублей.