Канны, Франция, 15 октября 2019, 12:36 — REGNUM В рамках проходящего с 14 по 17 октября в Каннах рынка медиапродукции Mipcom Группа Компаний «Рики» и компания APC Kids объявили о первых международных продажах анимационного сериала «Диносити». В Италии показом сериала займется De Agostini Kids, а на финском телевидении — компания YLE Finland. Дети этих стран увидят первых сезон, состоящий из 52 пятиминутных историй.

Комедийный мультсериал «Диносити»
Комедийный мультсериал «Диносити»

Комедийный мультсериал для малышей «Диносити» ранее назывался «Динозавр Рики». Главные герои — семья динозавров: родители и трое детей, младший из которых превращает жизнь своих родных в большое невероятное приключение.

Заместитель генерального продюсера по международному развитию «Рики» Диана Юринова ожидает, что сериал в итоге увидят дети 60−70 стран, а Италия и Финляндия — это первые ласточки на пути к большому успеху.

Управляющий директор APC Kids Лионель Марти призналась, что детские сериалы из России вызывает большой интерес телеканалов из разных стран.

На проходящем в Каннах рынке Mipcom «Рики» представляет свои проекты на персональном стенде, организованном в сотрудничестве с проектом Made in Russia при поддержке Российского Экспортного Центра.

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