Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM В Свердловской области для школьников и студентов техникумов разработаны обучающие программы, приуроченные к 75-летию празднования Дня Победы, на учебный 2019/2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Их подготовили педагоги Центра истории Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) и эксперты группы ветеранов легендарного корпуса. Занятия для учащихся будут проводиться в Центре истории УДТК.

«Учащиеся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования пройдут обучение по программам «Живая история — боевой путь УДТК», «Добровольческое движение на Урале» и «Традиции танковой дивизии «Чёрные ножи», — уточнили в департаменте.

Отметим, что разработчики данных программ в 2028 году получили поддержку в виде гранта президента России.

Напомним, что с 2012 года 11 марта в Свердловской области отмечается день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса им. И.В.Сталина в годы Великой Отечественной войны.